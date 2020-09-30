Российский бизнес заинтересован в сотрудничестве с белорусским легпромом

Российский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с белорусским легпромом. Таков итог рабочего визита делегации "Беллегпрома" в Москву. Как отметили в концерне, крупнейшие российские компании "Восток Сервис", "Парижская коммуна", "Вяземский кожевенный завод" готовы закупать белорусскую кожу и полуфабрикаты, а один из брендов детской одежды - отшивать свои коллекции на наших предприятиях. Помимо этого, определены возможные направления сотрудничества в поставках товаров на китайский рынок. Также на встрече обсуждались вопросы углубления промкооперации между предприятиями легкой промышленности двух стран, принятия единых мер по защите внутреннего рынка, участия в госзакупках, а также дальнейшие шаги по реализации достигнутых договоренностей.