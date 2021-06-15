ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Российский рубль и евро подешевели, доллар подорожал

Российский рубль и евро на торгах в понедельник подешевели, доллар подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 49 копеек, евро - 3 рубля 1 копейку. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все