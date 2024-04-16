Российско-белорусский легкий многоцелевой самолет будет называться "Освей"

Минск и Москва приступают к глубокой кооперации в авиастроении. Стороны подписали межправсоглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета под названием "Освей".

О планах вместе выпускать гражданский двухдвигательный лайнер на авиаремонтном заводе в Барановичах стало известно в прошлом году.