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Российско-белорусский легкий многоцелевой самолет будет называться "Освей"
Минск и Москва приступают к глубокой кооперации в авиастроении. Стороны подписали межправсоглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета под названием "Освей".
О планах вместе выпускать гражданский двухдвигательный лайнер на авиаремонтном заводе в Барановичах стало известно в прошлом году.
К слову, говоря о белорусско-российском сотрудничестве, за два месяца этого года товарооборот вырос к уровню успешного прошлого года, отмечает правительство.
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