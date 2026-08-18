Рост на 15 % и ставка на экспорт: как Оршанский мясоконсервный комбинат наращивает производство

Краткий пересказ от ИИ

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин находится с рабочей поездкой в Витебской области. Глава правительства посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. Предприятие активно наращивает производственные мощности, планирует создать новые рабочие места и делает ставку на экспорт.

Оршанский мясоконсервный комбинат - один из самых известных и узнаваемых брендов Орши. Сегодня предприятие проходит через период роста эффективности.

Государство вложило средства в модернизацию комбината, были созданы возможности для переработки и производства востребованной продукции, но нужно развивать сырьевую зону. Чтобы выйти на новый современный этап развития, проблемному предприятию и была предложена новая модель доверительного управления с привлечением агрокомбината "Дзержинский".

Как работает сейчас завод, рассказали 18 августа премьер-министру. В центре внимания - загрузка мощностей, перспективы увеличения объемов производства. Основной вид деятельности не изменился.

Оршанский мясоконсервный комбинат - один из крупнейших в стране производителей мясных консервов, в том числе для детского питания. Мощность оборудования позволяет производить 40 тыс. банок в смену. За июль 2026 года было реализовано 718 тыс. единиц.

Павел Рынзак, управляющий Оршанским мясоконсервным комбинатом:

"На данный момент предприятие производит 12 видов детского питания. Мы совершили переход на стеклянную банку для удобства потребителя. Очень большой объем производим консерв общего назначения. Объемы производства за последние полгода выросли по взрослой консерве в районе 15 %. На данный момент запускаем новое консервное производство, новый цех, который позволит нам еще увеличить объемы".

Линия введена на полгода раньше запланированного срока. Благодаря современному оборудованию обеспечена высокая автоматизация, что позволяет сократить время, увеличить объем производства и уменьшить затраты на выпуск готовой продукции. Курс на экспорт тоже приносит плоды.

Константин Чеховский, начальник отдела продаж Оршанского мясоконсервного комбината:

"Благодаря тому, что произошла существенная загрузка цеха по переработке, у предприятия появился большой объем сырья, который в первую очередь направлен на производство мясных консервов. У нас на сегодняшний день смещается акцент на поставку продукции на экспорт. Мы не забываем и про внутренний рынок. Сегодня соотношение объемов продаж на внутренний рынок и на экспорт составляют 50 на 50. Поэтому благодаря тому, что нам стал поступать дополнительный объем сырья, мы существенно нарастили свой потенциал на внешних рынках. Так, например, за текущие 7 месяцев на внешний рынок поставлено на полмиллиона банок мясных консервов больше по сравнению к уровню прошлого года".

На оршанском предприятии сегодня трудятся около 600 человек. Намерены увеличить штат с выходом линии на полную мощность и работы в две смены.

Впереди реализация и импортозамещающего проекта - выпуск кормов для домашних питомцев в пауч-упаковке. Продукт, который ждет рынок, получит современный и максимально востребованный, удобный формат. Так что маршрут построен, теперь задача реализовать намеченные планы.