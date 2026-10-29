Рост товарооборота между Беларусью и Узбекистаном приближаются к миллиардному рубежу

Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном за последние 8 месяцев вырос более чем на 20 %. И на сегодня составляет 731 млн долларов.

Стороны рассчитывают по итогам года достичь рекордного миллиардного рубежа. Ключевым драйвером этого роста остается активное развитие межрегиональных связей. Эту тему в Доме Правительства обсудили вице-премьер Юрий Шулейко и хоким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозаров.



Ферганский регион, уже успешно сотрудничающий с Гомельской областью, расширил горизонты партнерства: 29 октября на бизнес-форуме в Минске было подписано соглашение с Минской областью.



Всего пакет совместных документов пополнился 9 новыми соглашениями - от поставок сушеных овощей до минеральных удобрений. При этом стороны подчеркивают: деловые круги нацелены не просто на классическую торговлю, а на создание совместных инвестпроектов.