Рост ВВП, экспорта и доходов: правительство Беларуси формирует экономический прогноз на 2027 год

Прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетки и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. Об этом 29 июля заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.



В Совмине рассмотрели прогнозные документы на 2027 год. Среди ключевых задач - рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси: "Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальней дуги и так далее и в том числе ориентируемся на это. Ключевое, наверное, в 2027 году, это ускорение производственной инвестиционной программы. Задача для наших отраслевых министерств, концернов, облисполкомов будет заключаться в ускорении реализации инвестиционных проектов для того, чтобы получить эффект от новой продукции, дополнительных продаж".

Денежно-кредитные параметры следующего года полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Минимальный уровень золотовалютных резервов предлагается установить в размере 12,8 млрд долларов с учетом всех внешних обязательств. Важным показателем также является и прирост инвестиционного финансирования.