Рост экспорта в Беларуси по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25 %

В промышленном производстве строительных материалов Беларуси отмечается рост основных показателей. По экспортным направлениям аналитики также отмечают положительную динамику. Рост экспорта по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25 %. Эксперты отмечают: в прошлом году многие страны остановили свои государственные строительные программы, сейчас рынки начинают постепенно раскрываться, спрос на наши стройматериалы растет, отсюда и рост поставок на экспорт, который продолжится, прогнозируют специалисты.