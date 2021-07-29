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Рост экспорта в Беларуси по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25 %

В промышленном производстве строительных материалов Беларуси отмечается рост основных показателей. По экспортным направлениям аналитики также отмечают положительную динамику. Рост экспорта по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25 %. Эксперты отмечают: в прошлом году многие страны остановили свои государственные строительные программы, сейчас рынки начинают постепенно раскрываться, спрос на наши стройматериалы растет, отсюда и рост поставок на экспорт, который продолжится, прогнозируют специалисты.

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