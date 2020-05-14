Рост кредитования населения в 2020 году должен вырасти на 15 %

Этому будет способствовать в том числе решение о снижении ставки рефинансирования с 20 мая на 75 базисных пунктов до 8 % годовых. Это, кстати исторический минимум. По данным банковской аналитики, в марте спрос прежде всего на потребительские кредиты существенно вырос. Это было связано с негативными ожиданиями населения. В апреле ситуация изменилась в обратную сторону: спрос снизился. Эксперты предполагают, что в дальнейшем спрос будет постепенно замедляться.