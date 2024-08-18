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Рост объемов инвестиций и новые проекты. Беларусь укрепляет сотрудничество с Россией в сфере промышленности
Первые коробки передач и редукторы, произведенные в Союзном государстве, могут появиться уже к концу 2025 года. Беларусь наращивает сотрудничество с Российской Федерацией. За два года, констатируют в профильном ведомстве нашей страны, сделано многое. Идет работа по реализации четырех проектов в станкостроении. В последние годы на предприятиях системы Министерства промышленности отмечается значительный рост объемов инвестиций.
Для того чтобы промышленность чувствовала себя уверенно, каждые 5 лет надо масштабно обновляться, то есть вносить инвестиции в развитие промышленности. Без дальнейших инвестиций не будет будущего. Хочу отметить, что мы за последних 5 лет сильно приросли в инвестициях, на текущий год по сравнению с 2023 прирост составил 100 %. В основном идет техперевооружение технологического парка.
Растет, по словам замминистра, и география продаж продукции предприятий Минпрома. Но неизменным остается основной партнер - Российская Федерация. Открываются возможности в Латинской Америке, Африке и других дружественных странах. По информации профильного ведомства, по направлениям дальней дуги поставки приросли на 20 %.
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