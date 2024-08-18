Рост объемов инвестиций и новые проекты. Беларусь укрепляет сотрудничество с Россией в сфере промышленности

Для того чтобы промышленность чувствовала себя уверенно, каждые 5 лет надо масштабно обновляться, то есть вносить инвестиции в развитие промышленности. Без дальнейших инвестиций не будет будущего. Хочу отметить, что мы за последних 5 лет сильно приросли в инвестициях, на текущий год по сравнению с 2023 прирост составил 100 %. В основном идет техперевооружение технологического парка.

Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси