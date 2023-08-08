Рост рентабельности и чистая прибыль отмечены в промышленности - Снопков

Это произошло за счет увеличения производства крупного рогатого скота, свиней, птицы и молока. Росту продукции животноводства способствовала более высокая обеспеченность кормами, наличие которых в сельхозорганизациях на 1 мая в расчете на одну условную голову было выше на 9 % к аналогичному периоду прошлого года. На 1 июля в сельхозорганизациях заготовлено кормов из трав почти на 19 % меньше, чем на аналогичную дату 2022 года. Это связано со сложными погодными условиями и создает определенную угрозу для обеспечения кормами.

Николай Снопков