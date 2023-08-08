ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Рост рентабельности и чистая прибыль отмечены в промышленности - Снопков

Рост рентабельности и чистая прибыль отмечены в промышленности - Снопков

Финансовые результаты работы промышленности характеризуются ростом рентабельности продаж и чистой прибылью. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики за первое полугодие, сообщает БЕЛТА.

По словам Николая Снопкова, финансовые результаты работы промышленности характеризуются ростом рентабельности продаж и чистой прибылью, при этом сокращение чистого убытка по убыточным предприятиям составило 25 %. "По предприятиям промышленности с долей государства 50 % и более рентабельность продаж за пять месяцев достигла 9,3 %. Это соответствует заданию на первое полугодие 2023 года и выполняется всеми министерствами, концернами, за исключением Минсельхозпрода. Он в положительной зоне, но задание в 6 % не выполняется", - рассказал он.

Мониторинг финансовых показателей крупнейших госпредприятий также показывает рост операционной эффективности. "В целом по этим предприятиям за 5 месяцев она составила 12,9 % против 12,2 % в прошлом году", - сообщил первый вице-премьер.

Что касается производства сельскохозяйственной продукции, в первом полугодии данный показатель вырос на 2,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Это произошло за счет увеличения производства крупного рогатого скота, свиней, птицы и молока. Росту продукции животноводства способствовала более высокая обеспеченность кормами, наличие которых в сельхозорганизациях на 1 мая в расчете на одну условную голову было выше на 9 % к аналогичному периоду прошлого года. На 1 июля в сельхозорганизациях заготовлено кормов из трав почти на 19 % меньше, чем на аналогичную дату 2022 года. Это связано со сложными погодными условиями и создает определенную угрозу для обеспечения кормами.
Николай Снопков

Он обратил внимание, что в прошлом году основной прирост производства продукции сельского хозяйства был обеспечен существенным увеличением урожайности основных культур. "Поэтому сохранение положительной динамики в отрасли в этом году будет во многом зависеть от результатов работы растениеводства и качественной уборки урожая", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.

Также Николай Снопков констатировал: "Прежде всего экономического роста мы планировали достигнуть в этом году за счет инвестиций в основной капитал (то есть новые предприятия и модернизация действующих), а также вложения в инфраструктуру. Поэтому выполнение запланированных параметров по инвестициям - это ключевой фактор обеспечения темпов экономического роста и достижения запланированных параметров".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все