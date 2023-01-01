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Рост цен должен быть умеренным, а заработная плата не должна отставать, считает Роман Головченко
Премьер-министр Беларуси поясняет, что прежде всего для наших зрителей инфляция не так интересна, как цены. "Если говорить про цены, то у нас в 2022 году был всплеск да и везде. Но белорусов интересует не то, что за границей происходит, а в соседнем магазине. Конечно, это была проблема. Это и сейчас проблема, но уже не такая острая. Потому что к итогу прошлого года инфляцию удалось взять под контроль. И с октября мы уже наблюдали дефляцию", - пояснил премьер. Роман Головченко сказал, что цены начали снижаться и тенденцию удерживали.
"В любом случае рост цен будет - это неизбежность, цены растут везде. Кстати, они растут и тогда, когда растут заработные платы. Это неразрывно связано, - подчеркнул министр. - Самое главное, чтобы рост был умеренным, зарплата не отставала от роста цен. Если мы это решим, то за следующим новогодним столом можно будет гордо сказать, что мы справились".
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