Рост ВВП Беларуси в 2023 году планируется на уровне 3,8 %

Рост ВВП в Беларуси в 2023 году планируется на уровне 3,8 %, сообщает БелТА со ссылкой на премьер-министра Романа Головченко.

Сегодня на рассмотрение Президиума Совмина вынесены проекты прогнозных документов на 2023 год - о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития, основных направлениях денежно-кредитной политики, о республиканском бюджете и изменениях в Налоговый кодекс. Этот пакет документов будет определять траекторию движения страны в следующем году, подчеркнул Роман Головченко.

"Работа велась на протяжении нескольких месяцев. Концептуальные подходы подготовлены на основе поручений главы государства и проактивного ответа на текущие вызовы. Прогноз соцэкономразвития на следующий год сформирован исходя из целевой задачи - это выход на параметры экономического роста, предусмотренные программой социально-экономического развития на пятилетку, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, к которому экономика уже заканчивает адаптироваться. Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8%. Задача непростая, особенно в условиях санкционного беспредела, разрушенных экономических связей, разбалансировки и продолжающейся перестройки рынков. Для ее решения требуется напряжение по всей системе", - подчеркнул премьер-министр.

Что касается промышленного производства, прирост на 2,4% должен обеспечить выход на максимальные объемы выпуска промышленной продукции за последние 10 лет.

"С учетом планируемого наращивания инвестиций до уровня 20% к ВВП все должно быть разложено по полкам: проекты, ответственные, источники финансирования. Все запланированные к реализации инвестиционные проекты должны быть до конца года оцифрованы в систему онлайн-мониторинга", - добавил глава правительства.

В прогнозных документах предложена система ключевых показателей эффективности, на основе которых будет оцениваться работа руководителей всех уровней. Для правительства и Национального банка в качестве таких показателей будут определены рост ВВП, реальных располагаемых доходов населения и инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, индекс потребительских цен.