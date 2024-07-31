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Рост ВВП Беларуси в 2025 году запланирован на 4,1 %, инфляция - не более 5 %

В 2025 году рост ВВП Беларуси запланирован на уровне 4,1 %. Для достижения показателя упор будет сделан на активное инвестиционное развитие, наращивание объемов экспорта товаров и услуг, а также контроль над инфляцией. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина, где 31 июля рассматривали пакет прогнозных документов.

Стоит задача развиваться динамично, рост ключевых показателей предполагается более ускоренными темпами относительно 2024 года. Так планируется 4-процентный рост доходов, большие объемы строительства и активная диверсификация экспорта.

Развиваем как наши классические направления, так и диверсификацию рынков. Наш ключевой партнер - Россия, ставим задачу сохранить свое присутствие на этом рынке по основным товарам и, конечно, увеличить. Будем наращивать поставки и в страны дальней дуги, в том числе в Азию (более чем на 10 %), Африку (более чем на 20 %).
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

Что касается бюджета, на будущий год он сформирован на основе сценария прогнозных параметров, прирост ожидается в доходной части. Всего поступлений запланировано в объеме 45,5 млрд рублей.

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