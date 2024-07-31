Рост ВВП Беларуси в 2025 году запланирован на 4,1 %, инфляция - не более 5 %

Развиваем как наши классические направления, так и диверсификацию рынков. Наш ключевой партнер - Россия, ставим задачу сохранить свое присутствие на этом рынке по основным товарам и, конечно, увеличить. Будем наращивать поставки и в страны дальней дуги, в том числе в Азию (более чем на 10 %), Африку (более чем на 20 %).

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси