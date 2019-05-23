Рубрика "Экономика дня"

Нежинский ГOК выдерживает стандарты образцовой стройки! Эксперты Госстройнадзора проверили объект на предмет соблюдения строительных норм и стандартов, а также наличие сертификатов качества на материалы. Не остался без внимания и ход выполнения строительно-монтажных работ. Представители контролирующего органа высоко оценили культуру производства и соблюдение техники безопасности. Напомним, строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса началось в 2015 году. В будущем предприятие станет вторым белорусским объектом по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Если спрос на калийное сырье с ростом спроса на продовольствие, по прогнозам, будет только расти, с рынка черного золота поступают тревожные сигналы. Нефть затягивается в серьезный обвал.

О причинах, расскажет наш экономический обозреватель Андрей Лаптенок.

Эксперты: Нефть затягивается в грандиозный обвал

Сегодня баррель продолжил снижение уже утром, но после данных о растущих запасах нефти и нефтепродуктов от Минэнрего США падение ускорилось. Негативным фоном служит торговая война США и Китая. В случае мощных распродаж на рынке акций нефть почти наверняка обвалится. В качестве сигнала - ситуация на мировом валютном рынке. Почти все валюты падают к доллару США. Относительное затишье на финансовых рынках может перейти в шторм. Сейчас котировки "брент" торгуются в районе 69 долларов за баррель.

Доллар подорожал на торгах в Минске, евро подешевел

Доллар подорожал и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Подрос и российский рубль. Евро подешевел. Доллар подорожал до 2,08 копеек (2,0797). За 100 российских рублей предлагают 3 рубля 22 копейки (3,2244). Евро стал дешевле и курсом на завтра 2 рубля 31 копейка (Br2,3158) за 1 евро.





В Минске наградили лучших экспортеров по итогам 2018 года

В Минске сегодня наградили лучших экспортеров по итогам 2018 года. Конкурс проводит Белорусская торгово-промышленная палата совместно с министерствами и ведомствами страны. Основываясь на данных официальной статистики, жюри выбрало победителей в 22 номинациях. В первую очередь - это ключевые отрасли: машиностроение и металлообработка, металлургия и информационные технологии. В этом году в финале конкурса - 151 предприятие. Лидеры поставили продукцию на общую сумму порядка 15 млрд. долларов в 140 стран.

Цифровизация промпредприятий позволит снизить издержки производства и увеличить объем выпускаемой продукции

Снизить издержки производства на 20%, увеличить объем выпускаемой продукции и скорость разгрузки складов до 40 - такой результат дает цифровизация промышленных предприятий. Все бизнес-процессы - от подписания документа до закупок и логистики - получают существенное ускорение. К такому результату пришли аналитики компании 1С - крупнейшего поставщика программного обеспечения для бизнеса на постсоветском пространстве. Новый продукт компании позволяет онлайн контролировать любой производственный процесс. Не только в промсекторе, но и в аграрном - в период заготовки урожая это ценно как никогда.

Эксперты Банка России готовы приравнять использование сувенирных банкнот к проискам фальшивомонетчиков