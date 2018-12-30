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Рубрика "Цифры года"

В конце года в рубрике "Цифры года" самое время свести баланс - итого. И начнем с самой народной темы - роста цен. По итогам года инфляция не превысит 5,5 %, подсчитал Нацбанк. Все, как и планировали, даже чуточку дешевле. Впрочем, точные цифры регулятор предоставит нам не раньше января.

Благосостояние белорусов умеренно растет. Реальные располагаемые денежные доходы (т.е. наши доходы за вычетом налогов и уже с учетом инфляции) увеличились на 8 %. Это рекорд с января 2014 года. Существенно в уходящем году повысили зарплаты работников бюджетной сферы. А к пенсиям прибавили 20 % - это еще один рекорд (видео).

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