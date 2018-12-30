Рубрика "Цифры года"

В конце года в рубрике "Цифры года" самое время свести баланс - итого. И начнем с самой народной темы - роста цен. По итогам года инфляция не превысит 5,5 %, подсчитал Нацбанк. Все, как и планировали, даже чуточку дешевле. Впрочем, точные цифры регулятор предоставит нам не раньше января.

