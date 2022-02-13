Рубрика "В своих интересах" о работе Гомельской СЭЗ

Наша промышленность по итогам минувшего года приросла больше других евразийских партнеров. В сложное время добавили сразу 7 %. Экспорт вырос на треть, а складские запасы - самые низкие за последние 12 лет.

Это несмотря на внешнее давление и пандемию. Как эти вызовы влияют на деловой климат? Корреспондент Ольга Анищенко отправилась на площадку Гомельской СЭЗ, чтобы узнать, чего в нынешних реалиях больше, испытаний или новых возможностей. Традиционная рубрика - прямо сейчас.

Это лишь на первый взгляд производственный шум, напрягающий перепонки. Для каждого управленца заводской конвейер стал "музыкой", которую готовы слушать нон-стоп. Не всем мировым производителям так повезет!

К ковидным испытаниям минувшего года добавим токсичность европейских санкционных замашек нынешнего. Явно рассчитывали расстроить отлаженные бизнес-цепочки: мало нынче конкурентов что ли? Но бизнес работает. Не благодаря, конечно, а вопреки. Гомельская СЭЗ тому пример!

Конвейер, который завораживает, играя красками. Горящими светлячками стеклянная тара едет по линии, приобретая темный оттенок, как раз подходящий для пенного. Гомельское производство - единственное в стране, где выпускают стекло для пивоваренной отрасли. Все, что нужно для розлива каждому белорусскому производителю, делают здесь.

Но не только! Каждая третья белорусская бутылка уезжает за границу. Россия, Украина, Прибалтика, Чехия, Германия - словом, туда, где пиво любят. Похоже, это тоже тот случай, когда встречают по одежке.

Иначе как объяснить, что производство тары продиктовано модой (в арсенале гомельского предприятия порядка 50 видов разных по форме и виду бутылок). Ну разве что традициями...

Если посмотреть на бутылки, которые уходят за границу, то они абсолютно одинаковые, унифицированные. А наши бутылки, каждый наш производитель хочет выделиться, нанести какой-то свой орнамент, показать, что это я, это только я. Ну а Прибалтика и Германия - все очень скромно. Надежда Дубовец, гендиректор УП "Белстеклопром"

Словом, размер имеет значение! Еще цвет, форма, вес, эргономичность, наконец. Здесь говорят, что это целая наука - удовлетворить запросы потребителя. Но в Гомеле это умеют! Недаром ведь партнеров у завода меньше не становится. Даже в непростое санкционно-ковидное время. Директор не скрывает: препон хватает. Не без этого! То на границе задержки, то оборудование нуждается в ремонте (а европейский импорт дело небыстрое), то ковидные ограничения бьют по питейным заведениям, сужая, в том числе поставки тары. Но в Гомеле не привыкли драматизировать. Здесь следуют правилу: хочешь жить, умей вертеться!

Нет, мы не унываем. Наоборот, это работа над собой и работа над развитием. Чуть освободилось время от производства, это время реорганизации и новых технологий. Эти санкции и пандемия дали нам возможность провести реконструкцию производства. Мы сейчас плотно занялись вопросом внедрения новой технологии производства стекла - облегченной бутылки по технологии НПБ. Надежда Дубовец, гендиректор УП "Белстеклопром"





Вообще, планы, как говорится, громадье. Не только новые технологии, целые заводы! Пусть и мини. Говорят, хотят свой такой по переработке стеклобоя (это важная сырьевая составляющая в производстве стеклянной тары). Вот и судите сами, чего в нынешних реалиях для бизнеса больше - сложностей или возможностей?!

Как экономить ресурсы природы? Знают еще и по соседству. Компания "Миртек" хорошо умеет считать электроэнергию, воду и газ. Тем самым наверняка подвигая потребителя выключать свет и закрывать краны. Умные приборы учета - их конек! Находка для энергоснабженцев. Ведь технологии позволят отслеживать данные дистанционно, минимизируя пресловутый человеческий фактор.

Удобно, конечно. Потребителю, и владельцу (в лице обслуживающей организации), и государству. Ресурс ведь недешев. Его учет - без обмана и утечек - буквально дорогого стоит.

Сегодня технологиями, конечно, вряд ли удивишь! Всеобщая цифровизация научила роботов и другие машины многое делать за нас. Кажется, лишь пандемия вернула человеческую значимость в глобальных бизнес-цепочках. Вынужденная пауза в поставках стала ударом для многих мировых производств, остановив еще какие гиганты.

Это позволит продать едва ли не все, что планировали, и в итоге остаться на рынке. Но не всем повезет! Пандемия (равно как и санкции) - словно выход из зоны комфорта. Для тех, кто готов был работать, несмотря ни на что, в деле и сегодня!

Это гомельское производство - со стальным характером! Поначалу турецкий, а после российский капитал запустил в два этапа несколько новый линий, способных придать нужную форму металлической ленте…

Не то, чтобы ноу-хау. Но вся область и даже чуть дальше - в заказчиках ходит! Производство небольшое. Не размахнешься, как говорят… При том, что и российский рынок совсем не против белорусских конструкций. Тем более, сегодня. Когда время локдаунов, кажется, ушло безвозвратно - а работать-то надо…

Для гомельского завода последние годы ударом не стали. Все-таки рука об руку с российскими партнерами идут - оттуда сырье, туда же - конечная продукция. Словом, поставки и закупки, завязанные на восточного соседа, добавили спокойствия. Вообще, здесь уверены, как бы ни раскручивали санкционный маховик - противоядие лишь дело времени.