Руководители организаций китайской народной медицины города Чунцин с визитом в Минской области

На сегодняшней встрече в управлении здравоохранения облисполкома подписан меморандум о сотрудничестве. Обсуждены вопросы взаимодействия в сфере китайской традиционной медицины, открытие в центральном регионе совместных клиник, а также обмен специалистами. Представители делегации высоко оценили уровень подготовки наших медиков.



Делегацию ждут и экскурсии. Кроме медицинских учреждений гости из Чунциня посетят Несвиж.



