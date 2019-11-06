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Руководители организаций китайской народной медицины города Чунцин с визитом в Минской области

На сегодняшней встрече в управлении здравоохранения облисполкома подписан меморандум о сотрудничестве. Обсуждены вопросы взаимодействия в сфере китайской традиционной медицины, открытие в центральном регионе совместных клиник, а также обмен специалистами. Представители делегации высоко оценили уровень подготовки наших медиков.

Делегацию ждут и экскурсии. Кроме медицинских учреждений гости из Чунциня посетят Несвиж.

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