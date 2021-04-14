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Руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий

Об этом накануне рассказал министр экономики Александр Червяков. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону - таковы результаты исследования профильного института. Как отметил министр, оживился спрос на продукцию предприятий, почти треть ответов этому подтверждение. Оценки фактического изменения экспортного спроса также улучшились - четверть опрошенных руководителей сообщила о его росте.

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