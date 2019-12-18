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Руководство Минской области готово поддержать инициативы частного бизнеса
Прежде всего те, которые принесут инновации и новые рабочие места. Об этом сегодня заявил губернатор центрального региона Александр Турчин на областном совещании по развитию предпринимательства. Как отметили на встрече спикеры, одна из проблем - выделение и оформление земельных участков для ведения бизнеса. Что касается привлечения инвесторов, то здесь акцент сделают на отдаленных от столицы районах. Кроме того, стало известно, что новые компании-резиденты планируют прийти на промышленную площадку Жодино, а также в свободную экономическую зону "Минск".
Третий год подряд республиканская конфедерация предпринимательства признает Минскую область лучшим регионом Беларуси для ведения бизнеса. Из сотни трудоустроенных жителей центрального региона 30 получили работу на малых и средних предприятиях. Именно этот сегмент предпринимательства формирует уже 40 % налоговых поступлений в бюджет.
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