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Руководство Минской области подписало соглашения с китайским городом Чунцин

Слуцкий сыродельный комбинат и Молодечненская мясная компания попали в большой финансовый поток нового Шелкового пути. Соглашения о поставках продукции этих компаний в Поднебесную были достигнуты во время официального визита руководства Минской области в китайский город Чунцин. При этом поставки мяса будут осуществлять без посредников. В самом большом городе мира Чунцине открылось представительство молодечненской компании. Два года назад Минская область и китайский Чунцин стали побратимами. В планах совместные проекты и в культурно-туристической сфере.

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