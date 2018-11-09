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Ряд деревообрабатывающих предприятий допускают нарушения в сфере безопасности на производстве

В Беларуси ряд предприятий деревообрабатывающей промышленности допускают нарушения в сфере безопасности на производстве. Об этом сегодня заявил вице-премьер Владимир Кухарев на заседании комиссии по ЧС. После ряда происшествий, в частности, взрыва на Могилевдреве, спасатели провели мониторинг концерна "Беллесбумпром" и на объектах строительства.

Участники комиссии обсудили также национальную стратегию по снижению риска возникновения ЧС на 2019-2030 годы и рассмотрели план проведения единого дня безопасности.

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