Ряд деревообрабатывающих предприятий допускают нарушения в сфере безопасности на производстве

В Беларуси ряд предприятий деревообрабатывающей промышленности допускают нарушения в сфере безопасности на производстве. Об этом сегодня заявил вице-премьер Владимир Кухарев на заседании комиссии по ЧС. После ряда происшествий, в частности, взрыва на Могилевдреве, спасатели провели мониторинг концерна "Беллесбумпром" и на объектах строительства.