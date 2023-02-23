Рыба - признанный туристический бренд Хабаровского края

Рыбка соленая, вяленая. А сколько здесь икры, в том числе сельди. Это все может быть в Беларуси! Первые партии пробные доставляли. Ольга Булкова в числе правительственной делегации приезжала в Минск и Могилев. Договорились не только о поставках (логистика ведь не самая простая - идти хабаровские деликатесы в Беларусь могут до месяца!), есть круче идея.

