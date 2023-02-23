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Рыба - признанный туристический бренд Хабаровского края
Хабаровский край - это 3300 километров береговой линии, включая острова.
Омывают Охотское и Японское моря. Приморский регион! Со своими традициями рыбного промысла. 160 предприятий по добыче и переработке. В прошлом году добыли полмиллиона тонн самых разных водных биоресурсов.
Много свежемороженой, разделанной - стейки, филе. Есть и глубокая переработка.
Рыбка соленая, вяленая. А сколько здесь икры, в том числе сельди. Это все может быть в Беларуси! Первые партии пробные доставляли. Ольга Булкова в числе правительственной делегации приезжала в Минск и Могилев. Договорились не только о поставках (логистика ведь не самая простая - идти хабаровские деликатесы в Беларусь могут до месяца!), есть круче идея.
Первые поставки по сельди ждем к лету!
Еще из морских историй - Хабаровск предлагает нашим аграриям обратить внимание на их рыбную муку.
Весь фильм смотрите здесь.
Фото: Pixabay
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