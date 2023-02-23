ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Рыба - признанный туристический бренд Хабаровского края

Рыба - признанный туристический бренд Хабаровского края

Хабаровский край - это 3300 километров береговой линии, включая острова.

Омывают Охотское и Японское моря. Приморский регион! Со своими традициями рыбного промысла. 160 предприятий по добыче и переработке. В прошлом году добыли полмиллиона тонн самых разных водных биоресурсов.

Много свежемороженой, разделанной - стейки, филе. Есть и глубокая переработка.

Рыбка соленая, вяленая. А сколько здесь икры, в том числе сельди. Это все может быть в Беларуси! Первые партии пробные доставляли. Ольга Булкова в числе правительственной делегации приезжала в Минск и Могилев. Договорились не только о поставках (логистика ведь не самая простая - идти хабаровские деликатесы в Беларусь могут до месяца!), есть круче идея.

Первые поставки по сельди ждем к лету!

Еще из морских историй - Хабаровск предлагает нашим аграриям обратить внимание на их рыбную муку.

Весь фильм смотрите здесь.

Фото: Pixabay

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все