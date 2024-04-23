Рыбхозы Беларуси в 2023 году заработали почти 1 млн рублей на платной рыбалке

Белорусские рыбхозы открыли рыболовный сезон: услуги платной рыбалки предлагают любителям 11 из 16 рыбоводных организаций. Об этом рассказал заместитель генерального директора "Белводхоза" Денис Заяц, сообщает агентство "Минск-Новости".

"Как правило, сезон платной рыбалки у нас с 1 апреля до 1 октября. Это хорошее подспорье для рыбхозов: отдельные организации полностью закрывают фонд заработной платы из вырученных таким образом средств. За 2023 год все предприятия вложили в копилку почти 1 млн рублей. Это, конечно, немного - менее 5 % от всей полученной выручки. Но в то же время мы видим, что перечень услуг надо расширять. Спрос есть - значит, должно быть и предложение", - сообщил представитель "Белводхоза".

Он уточнил, что отдельные предприятия предлагают услуги не только рыбной ловли, но и досуга для семей рыбаков, аренду мангала и беседки. В некоторых рыбхозах можно снять жилье со всеми удобствами либо остаться с палаткой на ночную рыбалку.

"Услуги наших рыбхозов недорогие. Стоимость одного билета чаще всего от 30 до 50 рублей, он включает возможность вылова до 5 кг рыбы. Если рыбак желает забрать больший улов, то и 10, и 20 кг можно выкупить за отдельную плату - прейскурант установлен в каждом рыбхозе. Сезон платной рыбалки уже открылся в начале апреля. Мы произвели зарыбление, по мере необходимости будем его повторять - с уловом уедет каждый", - подытожил Заяц.