Рынок недвижимости Беларуси фиксирует снижение спроса к продажам 2025 года

"Гродно в этом году стал исключением: здесь январские значения превысили декабрьские, и количество сделок составило 338. Стоит отметить, что 180 из них были зарегистрированы в трех новых многоквартирных домах. В феврале в этом городе было заключено 214 сделок. Следом за Гродно идут Гомель - 164 сделки и Брест - 127 сделок. Их февральские значения немного превышают январские, но все равно уступают показателям декабря. В Витебске было заключено 114 сделок, а в Могилеве - 78. Значения февраля могут скорректироваться в ближайшие две недели, когда будут дорегистрированы все совершенные сделки".