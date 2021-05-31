Рынок недвижимости: новостройки за неделю потеряли в цене 0,5 %

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. Новостройки за неделю потеряли в цене 0,5 %, в итоге 1295 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке Минска также снизилась на 0,2 % - его цена 1234 доллара. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 доллар в пользу новостроек.