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Рынок персональных компьютеров рекордно вырос за год
В первом квартале производители отгрузили почти 70 млн ПК и ноутбуков, что на 32 % больше, чем годом ранее. Топ-3 производителей персональных компьютеров, как и прежде, возглавляет Lenovo (с долей в 25 % мирового рынка). На втором месте находится HP (у компании 21 %) и третье место занимает Dell с 16,5 %.
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