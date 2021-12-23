Рынок смартфонов: Samsung обогнали Apple и Xiaomi

Рынок смартфонов сменил лидера. Samsung обогнали Apple и Xiaomi. Речь идет о сегменте аппаратов с поддержкой 5G. Аналитики отмечают: рынок смартфонов нового поколения продолжает быстро расти. В течение третьего квартала уходящего года поставки устройств 5G увеличились более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2020-го. В то же время общая выручка от продажи таких устройств увеличилась втрое.