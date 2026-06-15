Рыженков: Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и РФ продолжает расширяться

Миру нужна новая система обеспечения безопасности, и в этом смысле Беларусь и Россия готовы делиться своим опытом выстраивания сотрудничества в рамках Союзного государства. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Особо благодарим российских коллег за понимание важности стоящих перед ними в Беларуси задач по продвижению экспорта, оказанию всемирного содействия в их реализации во всех странах мира. Итоги 2025 года и данные первых месяцев 2026-го свидетельствуют, несмотря на не ослабляющееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам. За последние 5 лет товарооборот между странами вырос более чем в 1,8 раза до 55 млрд долларов. Экспорт Беларуси на российский рынок вырос в 2 раза".