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Рыженков: Свислочский район - лучший по показателям по производству сельхозпродукции во всей Гродненской области

Свислочский район - лучший по показателям по производству сельхозпродукции во всей Гродненской области. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента.

Сегодня Максим Рыженков проконтролировал, как выполнены поручения главы государства, которые были даны в июле 2021-го во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Свислочский район.

Уже решен вопрос с наведением порядка на территории предприятия "Сельхозтехника". Ветхие здания снесены, часть реконструирована.

Также Максим Рыженков посетил совхоз "Великосельский". Ранее предприятие сильно отставало по показателям. В этом году была приобретена новая техника и как результат - среднесуточные привесы телят увеличились. В 3 раза повышена зарплата сотрудников.

Проведена модернизация хлебопекарни в Свислочи. Предприятие знаменито в том числе и "Бацькавай булкай". Несмотря на санкционное давление, в Свислочском районе нашли путь решения проблем с иностранным инвестором.

Мы очень довольны, как за последнее время развивается этот район, особенно, как развивается сельское хозяйство. Они значительно прибавили в этом году, даже где-то больше, чем в целом по стране. Промышленное производство тоже развивается, но, конечно, как мы считаем, основные успехи у них еще впереди в связи с реализацией нескольких инвестпроектов.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси
На территории Свислочского района реализуется ряд крупнейших инвестиционных проектов. Это, прежде всего, деревообрабатывающий завод, это логистический центр. Также в сфере агропромышленного комплекса ведется строительство на сегодняшний день двух животноводческих объектов - двух молочно-товарных комплексов.
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома

В Администрации Президента взяли за правило участвовать в заседаниях райисполкомов с целью обсуждения развития различных регионов. Поэтому практика выездов на места будет продолжена.

Фото: БелТА

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