Рыженков: Свислочский район - лучший по показателям по производству сельхозпродукции во всей Гродненской области

Мы очень довольны, как за последнее время развивается этот район, особенно, как развивается сельское хозяйство. Они значительно прибавили в этом году, даже где-то больше, чем в целом по стране. Промышленное производство тоже развивается, но, конечно, как мы считаем, основные успехи у них еще впереди в связи с реализацией нескольких инвестпроектов.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси