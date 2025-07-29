С 1 августа будут увеличены пособия семьям с детьми, исчисляемые из БПМ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97d9cabc-cbf7-447b-b37d-c9842f3af3e8/conversions/2485f5aa-2a99-47d1-91f4-69c666db3f2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97d9cabc-cbf7-447b-b37d-c9842f3af3e8/conversions/2485f5aa-2a99-47d1-91f4-69c666db3f2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97d9cabc-cbf7-447b-b37d-c9842f3af3e8/conversions/2485f5aa-2a99-47d1-91f4-69c666db3f2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97d9cabc-cbf7-447b-b37d-c9842f3af3e8/conversions/2485f5aa-2a99-47d1-91f4-69c666db3f2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси с 1 августа на 5,4 % увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

С 1 августа по 31 октября 2025 года пособие в связи с рождением первого ребенка (единовременное) составит 10 БПМ или 4877,20 рублей, при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ или 6828,08 рублей.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности составит 100 % БПМ или 487,72 рублей.

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет будет составлять 50 % БПМ или 243,86 рубля.

Увеличивается также размер пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. На детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) - это 50 % БПМ или 243,86 рубля. На ребенка-инвалида старше 3 лет – 70 % БПМ или 341,40 рубль.

Изменяется размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При наличии I и II степени утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и III и IV степени утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет пособие будет составлять 100 % БПМ или 487,72 рублей. При III и IV степени утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120 % БПМ или 585,26 рублей.

Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита, составит 70 % БПМ или 341,40 рубль.