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С 10 сентября представленность белорусских товаров в торговле увеличится

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Представленность белорусских товаров в торговле увеличится с 10 сентября. Вступает в силу соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Изменения в подходах к обязательным ассортиментным перечням позволят нарастить наличие отечественных товаров на полках магазинов.

Новые требования зависят от площади торгового объекта и распространяются на различные форматы, начиная с небольших магазинов в сельской местности до супермаркетов и гипермаркетов в столице и областных центрах.

Разделы:

Экономика

Теги:

белорусские товарыторговля
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