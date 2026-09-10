С 10 сентября представленность белорусских товаров в торговле увеличится

Представленность белорусских товаров в торговле увеличится с 10 сентября. Вступает в силу соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Изменения в подходах к обязательным ассортиментным перечням позволят нарастить наличие отечественных товаров на полках магазинов.

Новые требования зависят от площади торгового объекта и распространяются на различные форматы, начиная с небольших магазинов в сельской местности до супермаркетов и гипермаркетов в столице и областных центрах.