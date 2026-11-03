С 4 ноября в Беларуси повышаются цены на бензин и дизтопливо

Цены на бензин и дизтопливо повышаются в Беларуси с 4 ноября. Нынешней осенью это уже третье повышение стоимости, ранее ценник на АЗС менялся в сентябре и октябре.

Традиционно повышение составит одну копейку. Со среды цена 1-го л топлива на белорусских автозаправках составит за 92 бензин 2,63 рубля, за 95-й и дизтопливо - 2,73, 98-й вырастет в цене до 2 рублей 93 копеек.

"Белнефтехим", как правило, увеличивает предельные розничные цены из-за роста стоимости нефти на мировом рынке (это отражается на себестоимости топлива). Кроме того, небольшие повышения являются еще и компенсацией логистических издержек.