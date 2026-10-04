С куста до прилавка: какой путь проделывает белорусский картофель

Для белорусских аграриев осень - пора не менее "жаркая", чем летняя страда. В стране вовсю идет массовая уборка картофеля, хозяйства уже преодолели экватор работ. С гектара в этом агросезоне накапывают в среднем 334 ц стратегического продукта. В лидерах - Могилевская, Минская и Брестская области.

Всего сельхозорганизации страны рассчитывают получить свыше 1 млн т картофеля. Ставка не только на объемы, в приоритете - качество второго хлеба.

Как с куста

Агрогородок Кушлики на севере Беларуси известен не только живописной природой, но и сильным сельским хозяйством. Вопреки объективным природным факторам (низкий балл почвы преобладает) аграрии добиваются высоких результатов. В том числе и на картофельной ниве. Труд, терпение, забота и, конечно, душа. И вот земля отвечает богатым урожаем.

Федор Завадский, директор ОАО "Кушлики":

"Мы выходим на уборку 50 %, где-то уже 80 га будет убрано. Урожайность сегодня у нас неплохая - 360 по кругу".

Завершение уборки картофеля - финальный аккорд страды. И на этом этапе как никогда важна железная дисциплина. "Технологическое окно" для работ короткое. А в 2026 году хлопот добавили и дожди. Но грамотный подход к делу - глубокое рыхление и высокий уровень минерального питания - позволили не просто вырастить, но и убрать качественную бульбу. Не без помощи новых технологий.

Федор Завадский

Федор Завадский, директор ОАО "Кушлики":

"С наличием картофелекопателя-укладчика производительность картофелеуборочного комбайна увеличивается в два раза, т. е. комбайн поднимает уже четыре борозды".

Уборочная для Беларуси - задача стратегическая. Битва за "второй хлеб" серьезная. А значит, и лишних рук не бывает. Не первый год в полях республики Вооруженные силы страны.

Артем Красиков, военнослужащий Полоцкого пограничного отряда:

"Стараемся всегда помогать как на уборке зерновых, так и на уборке картофеля. В день всегда получается по-разному делать рейсов: три, пять, иногда семь. Все зависит от погодных условий, урожая и скорости. Хочется внести какой-то свой вклад в это большое дело".

Сейчас каждый погожий день на вес золота. А потому без отрыва от производства прямо в поле и горячий обед. Чтобы обеспечить продбезопасность, в сезон расслабляться нельзя.

Вырастить и выкопать картофель - полдела. Одна из главных задач - без потерь сохранить урожай. Современное картофелехранилище - бьющееся сердце любого хозяйства.

Роман Касецкий, агроном ОАО "Кушлики":

"Хранилище рассчитано на 4 тыс. т. 4 камеры где-то по 800 т предназначены для хранения продовольственного картофеля и 2 камеры для семенного, т. е. для будущего урожая".

В хозяйствах Минщины уборка второго хлеба активно набирает обороты.

Юрий Безушко, директор предприятия по выращиванию картофеля:

"380 т у нас - госзаказы, которые мы выполняем каждый год. Страна всегда будет с картошкой".

Традиционно правила игры на белорусских полях задает погода. И все же победа в сельхозсезоне всегда за человеком.

Алексей Соловей, механизатор предприятия по выращиванию картофеля:

"Уборка второго хлеба - это тоже большой труд. Надо убрать вовремя. Выбираем такие моменты, чтобы была погода хорошая. Работаем с утра и до вечера".

И все для того, чтобы обеспечить рынок - отечественный и экспортный - стратегическим продуктом. Не только сырым. Глубокая переработка этой культуры - ключевое направление развития АПК страны. Как пример - производство картофельных хлопьев.

Павел Филипович, директор предприятия по переработке картофеля:

"Мы можем переработать 70 тыс. т картофеля и произвести около 10 тыс. т картофельных хлопьев. Для того чтобы произвести 1 кг картофельных хлопьев, нужно потратить примерно 7 кг картофеля".

170 кг на человека в год. По потреблению "второго хлеба" на душу населения Беларусь мировой лидер. В 20-ке мы и по производству бульбы. При всем этом очевидно, что картофелеводству в нашей стране есть куда расти.

22 тыс. га посевных площадей для бульбашей - цифры скромные. Нацеливает глава государства. Неслучайно. В середине 1980-х в Советском Союзе белорусские сорта картофеля занимали каждый третий гектар земли.

Задача стратегическая. Ресурс для внешних поставок у нас имеется - в хозяйствах всех категорий в 2026 году ожидают свыше 3 млн т картофеля. На излишках можно выгодно заработать, но делать это надо с умом.

Вадим Маханько, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

"Картофель - это все-таки товар достаточно объемный, тяжелый для перевозки. Во-первых, условия нужны для перевозки, чтобы товар не испортился. А во-вторых, стоимость картофеля. Если мы возьмем за единицу, то такую же единицу нужно затратить, чтобы доставить этот картофель в Узбекистан, то есть это дорого".

Процесс расширения площадей может занять до 4 лет. Но важно другое - обеспеченность семенным материалом. Здесь у нас мощности серьезные. Наука работает на перспективу.

Юлия Гунько

Юлия Гунько, завотделом селекции картофеля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

"За последние 5 лет было создано 10 новых сортов картофеля, сейчас они находятся на разных этапах государственного сортоиспытания. Сейчас в государственном реестре находится около 180 сортов картофеля, из них около 50 белорусской селекции.

Итоги картофельного агросезона чувствуются особенно, да и ценятся больше, когда видишь, что происходит в полях у соседей. А в Европе сегодня, мягко говоря, со сбором продовольственного картофеля дела обстоят не очень. В Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах его сбор к прошлому году сократится приблизительно на четверть - до чуть более 20,5 млн т. Жара и засуха ударили по посевам. Усугубляет ситуацию и санкционная риторика европейских властей.

В мире - убытки, а в Беларуси - урожай. Случайность? Вовсе нет. Выстроенная государственная политика, в центре которой всегда был и остается человек и забота о его будущем. В том числе и продовольственном.