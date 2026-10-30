С ноября 2026 года в Беларуси вырастут субсидии для начинающих предпринимателей

С ноября в Беларуси вырастут субсидии для начинающих предпринимателей. Такое подспорье от государства положено тем, кому уже 18 лет и более, и при наличии регистрации в службе занятости как безработный.

Сумма зависит от места, где планируется организовать бизнес. Финансовая помощь для успешного старта выделяется безвозмездно.

В органах занятости готовы оказать поддержку на всех этапах: и бесплатное обучение основам бизнеса, и помощь в составлении финансовых документов, и консультация специалистов.

Максим Флоринский, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Поддержка для тех, кто проживает в городе, составляет около 6 тыс. рублей, для тех, кто проживает в сельской местности либо на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, - около 8 тыс. На сегодняшний день в республике выдано более 800 субсидий для организации собственного дела. Наиболее востребована эта мера в Гомельской, Могилевской и Минской областях".