С 11 июля 2024 года онлайн-торговля работает по-новому: теперь маркетплейсы обязаны размещать информацию о продавцах и реагировать на жалобы покупателей

Первое, что необходимо, - максимально подробно и качественно довести информацию до потребителя о самой площадке. То есть если раньше интернет-магазин это все делал, а агрегаторы и маркетплейсы нет, то теперь они тоже обязаны полностью давать о себе информацию, как о площадке, которая продвигает чей-то товар или сама его реализует. Второе - обязательно должно быть описание товара, не просто его фотография, а полное описание, в том числе с указанием срока годности, если на такой товар он устанавливается.

Алексей Богданов