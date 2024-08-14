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С 11 июля 2024 года онлайн-торговля работает по-новому: теперь маркетплейсы обязаны размещать информацию о продавцах и реагировать на жалобы покупателей

С 11 июля 2024 года онлайн-торговля работает по-новому: теперь маркетплейсы обязаны размещать информацию о продавцах и реагировать на жалобы покупателей

С 11 июля в Беларуси вступили в силу изменения в Закон о торговле и общественном питании. Крупный блок изменений касается интернет-торговли. В чем суть этих изменений и на что они направлены в ток-шоу "Экономическая среда" рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Он отметил, что после принятия Закон о торговле и общественном питании было скорректировано и постановление Совета Министров от 15 января 2009 года № 31 "Об утверждении Правил продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли", в котором отработали всевозможные способы реализации товаров в соответствии с последними трендами.

"У нас в законодательстве прописано, что можно рекламировать товары, рассказывать о них в соцсетях, но это не есть продажа. Чтобы продавать товары, в торговом реестре должен быть зарегистрирован магазин либо онлайн-площадка в той или иной форме (маркетплейс, агрегатор и т. д.). Но обязательно должна быть государственная регистрация", - пояснил Алексей Богданов.

Основная задача, которую ставили перед собой разработчики закона, - приблизить онлайн-торговлю к традиционной торговле в таких позициях, как защита прав потребителей и доведение до потребителя объективной, честной информации о продавце, производителе товара, ну и о самой онлайн-площадке.

В МАРТе систематизировали все жалобы, которые последние несколько лет поступали регулятору от пользователей интернет-площадок, различных интернет-магазинов, всевозможных платформ, маркетплейсови агрегаторов. Поэтому в новом законе, по словам министра, были учтены вопросы и нюансы, которые беспокоили потребителей.

Первое, что необходимо, - максимально подробно и качественно довести информацию до потребителя о самой площадке. То есть если раньше интернет-магазин это все делал, а агрегаторы и маркетплейсы нет, то теперь они тоже обязаны полностью давать о себе информацию, как о площадке, которая продвигает чей-то товар или сама его реализует. Второе - обязательно должно быть описание товара, не просто его фотография, а полное описание, в том числе с указанием срока годности, если на такой товар он устанавливается.
Алексей Богданов

Также министр обратил внимание, что маркетплейсы - это всего лишь посредники, которые не являются в полном смысле слова продавцами. Это просто площадки. Поэтому их обязанность сегодня сводится к тому, что бы разместить полную информацию о продавце и в случае нарушения прав потребителей способствовать и организовать взаимосвязь между Продавцом (либо производителем) и потребителем, а не просто оставаться в стороне.

"И, кроме того, маркетплейсы обязали сделать на своем ресурсе специальное окно, куда гражданин, купивший некачественный товар, обратиться с жалобой. И маркетплейс должен с этой жалобой работать", - подытожил Алексей Богданов.

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