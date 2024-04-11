С 12 апреля в Беларуси вырастут цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц

Финансовое ведомство Беларуси заметно повысило стоимость драгоценных металлов в изделиях и ломе.

С 12 апреля граждане за грамм золота 750-й пробы получат на 15 рублей больше нынешней стоимости. Золото 900-й пробы подорожало почти до 200 рублей.

Цены на платину изменились не так заметно. Серебро также подорожало.