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С 12 апреля в Беларуси вырастут цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц

Финансовое ведомство Беларуси заметно повысило стоимость драгоценных металлов в изделиях и ломе.

С 12 апреля граждане за грамм золота 750-й пробы получат на 15 рублей больше нынешней стоимости. Золото 900-й пробы подорожало почти до 200 рублей.

Цены на платину изменились не так заметно. Серебро также подорожало.

Изменения не затронут куплю-продажу у населения мерных слитков и монет банками и НКФО.

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