Минималка и БПМ в Беларуси будут определяться по-новому с 15 ноября

Минимальная зарплата и бюджет прожиточного минимума (БПМ) будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется. Глава государства подписал документ "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы". По словам специалистов профильного ведомства, при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив - бюджет прожиточного минимума. Что позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат социального характера, а также критерия предоставления отдельных видов госпомощи.