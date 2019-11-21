С 1 декабря в Беларуси расширяется сеть платных дорог

К национальной системе электронного сбора платы за проезд добавится новый участок. Это дополнительные 62 км автодороги М6/Е28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги), который был уже давно введен в эксплуатацию. С приданием участку коммерческого статуса вся дорога М6 перешла в категорию платной.



Коммерческой эксплуатации электронной системы BelToll нет и семи лет. За короткий срок страна получила современную и эффективную систему сбора платы, решив главную задачу - использовать транзитное преимущество. Процесс зависимый. С улучшением качества дорог растет количество платных участков. Новый этап расширения - трасса М6.



Теперь итоговая протяженность сети платных дорог в республике составит почти 1 787 км. А в национальной системе электронного сбора платы за проезд уже зарегистрировано более 300 тысяч пользователей, и база постоянно растет. При этом количество нарушений устойчиво снижается.



Плата взимается со всех транспортных средств, кроме легковых автомобилей с допустимой общей массой менее 3,5 тонны, зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза. Первая категория - это международный стандарт. Соответствие лучшим технормативам и безопасности. Каждый пользователь платит за качество!



Специалисты уверяют: соблюдая простые правила, у пользователя не будет никаких проблем с работой системы электронного сбора платы за проезд. А своевременно узнать свой баланс, информацию о нарушениях можно в режиме онлайн на сайте beltoll.by.



