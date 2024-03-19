С 1 июля ИП должны предоставлять декларации только в электронном виде

С 1 июля 2024 года ИП должны предоставлять декларации только в электронном виде. В профильном ведомстве рекомендуют индивидуальным предпринимателям заранее подготовиться к грядущим изменениям.

Плательщикам, у которых пока нет электронной цифровой подписи, стоит заблаговременно ее получить.