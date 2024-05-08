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С 1 июля в Беларуси вводится обязанность для всех ИП предоставлять электронные налоговые декларации

Для всех индивидуальных предпринимателей с 1 июля вводится обязанность предоставлять налоговые декларации по установленным формам в виде электронного документа. Для этого ИП необходимо получить электронную цифровую подпись в регистрационных центрах.

Налоговые декларации, поданные в письменной форме плательщиками, обязанными представлять их в виде электронного документа, не будут считаться представленными.

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