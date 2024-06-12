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С 1 июля выплаты по-новому. Кому придется идти в банк, а не на почту?
Срок для открытия базового счета в банке для получения пенсий и пособий продлен, сообщает Минтруда. С 1 июля пенсии, пособия семьям, которые воспитывают детей, и пособия по уходу за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет можно будет получить только через банки. Это касается тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах. Чтобы продолжать получать пенсии или пособия, надо открыть базовый счет в одном из восьми банков. Как это сделать, чем вызваны такие изменения, а для кого останется все как было? Антон Малюта обсудил с гостем "Панорамы".
В первую очередь оценивалась доступность. Выбирались именно регионы и города, райцентры, где действительно есть своя банковская сеть, где есть банкоматы. Т.е. деньги можно получить наличными либо зачислением на карточку. И, конечно, категории. Те, которые наши мобильные пенсионеры, которые могут дойти до банка.
Для того чтобы раньше получить выплаты, необходимо было идти на почту. Сегодня достаточно прийти в банк и написать заявление о перечислении социальных выплат на банковский счет.
Здесь уже сам гражданин выбирает: либо он будет получать в банке ежемесячно, как получал на почте, предъявляя паспорт, либо получит банковскую карточку, которая дает больше свободы.
Полное интервью смотрите здесь.
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