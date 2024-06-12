С 1 июля выплаты по-новому. Кому придется идти в банк, а не на почту?

Срок для открытия базового счета в банке для получения пенсий и пособий продлен, сообщает Минтруда. С 1 июля пенсии, пособия семьям, которые воспитывают детей, и пособия по уходу за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет можно будет получить только через банки. Это касается тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах. Чтобы продолжать получать пенсии или пособия, надо открыть базовый счет в одном из восьми банков. Как это сделать, чем вызваны такие изменения, а для кого останется все как было? Антон Малюта обсудил с гостем "Панорамы".