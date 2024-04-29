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С 1 мая в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 мая, пишет БЕЛТА со ссылкой на сайтМинистерства по налогам и сборам.
Так, "Табак инвест" увеличивает стоимость на сигареты "Корона" и "Форт", а также на несколько позиций линеек Camel, Winston, Richmond, Sobranie. А за пачку LD Compact Lounge Special придется заплатить 5,4 руб. В целом сигареты от этой компании подорожали на 5-40 копеек.
"Сентони ПРО" устанавливает цены на производимые в Беларуси Kent Nano Feel, Pall Mall Nano Aroma Red и Brown, а также повышает стоимость некоторых позиций Lucky Strike. Кроме этого, устанавливается стоимость ввозимых в страну Camel Yellow, Blue, Compact, Compact Blue, Richmond Compact Special Blue и Sobranie Caster.
Также на 20-30 копеек поднимается цена на сигареты Dunhill и Lucky Strike, ввозимые ГП "Беларусьторг".
Ранее некоторые марки сигарет подорожали с 1 апреля. Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
Фото: БЕЛТА
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