С 1 ноября в Беларуси станет обязательной маркировка обуви средствами идентификации

Сейчас актуальная информация для торговли! С 1 ноября станет обязательной маркировка обуви средствами идентификации. Остатки должны быть промаркированы до 1 марта следующего года. Для бесперебойной торговли в профильном ведомстве рекомендуют провести инвентаризацию остатков и заблаговременно приобрести нужное оборудование.

Если обувь будет предназначена для торговли в нашей стране, то для того, чтобы получить такой код маркировки, необходимо предоставить в систему информацию о наименовании и количестве товаров. Если же товары промаркированы средствами идентификации государств - членов ЕАЭС, повторная маркировка не потребуется. Еще больше нюансов - в репортаже Алины Лаппо (видео).