С 1 сентября в Беларуси будет повышена базовая ставка

Размер базовой ставки с 1 сентября составит Br211, с 1 ноября - Br212. Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, в 2022 году продолжается поэтапный рост заработной платы работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки. В первом полугодии базовая ставка повышена с Br198 до Br210 (на 6%). В результате среднегодовой размер базовой ставки в 2022 году составит Br209,8 (с ростом к прошлому году на 6,9%). Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, в ноябре увеличение зарплаты за счет роста базовой ставки в результате составит в среднем около Br12 (от Br5 до Br30). На повышение базовой ставки из бюджета будет направлено около Br59 млн.