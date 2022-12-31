С 1 января базовая величина в Беларуси вырастет до Br37

С 1 января БВ в нашей страневырастетдо Br37, сообщает БелТА со ссылкой на Национальныйправовойинтернет-портал.



Увеличение базовой величины предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2022 года №967. В силу постановление вступит 1 января 2023 года.



Ранее размер базовой величины составлял Br32, таким образом она увеличилась на Br5.



От неезависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий идругих выплат.