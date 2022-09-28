С 1 января при торговле продтоварами на ярмарках продавцы обязаны иметь кассовое оборудование

С 1 января 2023 года юридические лица и ИП обязаны использовать кассовое оборудование в розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах, напомнили в МНС Беларуси.

Т. к. одномоментное подключение кассового оборудования всех заинтересованных субъектов хозяйствования к системе контроля кассового оборудования не представляется возможным, необходимо заблаговременно приобрести программные кассы или кассовые суммирующие аппараты, заключить с ИИЦ гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание в системе контроля кассового оборудования, подать заявки на подключение к СККО.

Перед обращением в ИИЦ субъектам хозяйствования необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы или с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов.

МНС также рекомендует до приобретения кассовых аппаратов и программных касс уточнять у продавцов возможность последующей доработки для использования при реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации. Доработка и замена кассового оборудования планируется в 2023-2025 годах.