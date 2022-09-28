3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
С 1 января при торговле продтоварами на ярмарках продавцы обязаны иметь кассовое оборудование
С 1 января 2023 года юридические лица и ИП обязаны использовать кассовое оборудование в розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах, напомнили в МНС Беларуси.
Т. к. одномоментное подключение кассового оборудования всех заинтересованных субъектов хозяйствования к системе контроля кассового оборудования не представляется возможным, необходимо заблаговременно приобрести программные кассы или кассовые суммирующие аппараты, заключить с ИИЦ гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание в системе контроля кассового оборудования, подать заявки на подключение к СККО.
Перед обращением в ИИЦ субъектам хозяйствования необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы или с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов.
МНС также рекомендует до приобретения кассовых аппаратов и программных касс уточнять у продавцов возможность последующей доработки для использования при реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации. Доработка и замена кассового оборудования планируется в 2023-2025 годах.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все