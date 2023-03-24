С 3 апреля в Беларуси снижается ставка рефинансирования

С 3 апреля в стране снижается ставка рефинансирования, сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.



Ставка рефинансирования снижается с 11 % до 10,5 %годовых, ставка по кредиту овернайт - с 12 % до 11,5 %годовых, ставка по депозиту овернайт -с 10 % до 9,5 %годовых.Соответствующие решения приняты правлением Национального банка 24 марта 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

"Инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории. В феврале 2023 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 11,7 % при 12 % месяцем ранее. Трендовая инфляция также демонстрирует устойчивую динамику к замедлению. В феврале 2023 года она составила 8,9 % при 9,2 % в предыдущем месяце. После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и в II квартале 2023 года", - уточнили в Нацбанке.

По-прежнему сохраняется ряд проинфляционных рисков, динамика которых требует повышенного внимания. Среди них -уровень инфляционных ожиданий, интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы. В настоящее время данные риски оцениваются как умеренные.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.