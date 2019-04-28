С акцентом на экономику и инвестиции. Конференция группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ в Минске

В Минск прибывают участники ІІ Международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс и один путь". Ее участниками станут парламентарии и представители деловых кругов из Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, а также Монголии, России, Сербии, Турции и Швейцарии. Цель форума - максимально полно представить экономический и инвестиционный потенциал Беларуси как важного звена экономического пояса Шелкового пути. Открытие конференции состоится завтра.