С акцентом на импортозамещение - во Дворце Независимости говорили о потенциале отношений Беларуси и Удмуртии

Республика с населением в полтора миллиона человек и один из самых нефтяных регионов России. Сегодня во Дворце Независимости говорили о потенциале отношений Минска и Ижевска. Удмуртия как республика входит в состав Российской Федерации.

Регион у большинства ассоциируется с Дальним Востоком, хотя с упоминанием столицы возникают уже другие примеры.

Именно здесь располагается известный со времен СССР завод "Ижмаш", где собирались народные мотоциклы - ижи.

Они легко обрели популярность и за пределами Союза. А еще Удмуртия - это центр оборонной промышленности России. Именно здесь находится знаменитый концерн "Калашников". И еще не один десяток заводов-субподрядчиков.

Для всего ищут партнеров. Импортозамещение с российским регионом - стратегическая задача. Продолжит Катерина Круталевич.

Первое, что увидели свое - в аэропорту сушилки для рук "Аксион", рассказывают представители удмуртской делегации. Летели через Москву, там, улыбаются, такого не было. Хороший пример, как предприятие, которое де-юре выполняет заказы для военных, производит еще и то, что нужно всем. Именно на этом белорусская и российская стороны хотят увеличить товарооборот.

Удмуртия - центр оборонной промышленности России

Есть куда расти - главный посыл общения. С января по сентябрь этого года товарооборот составил всего 69 миллионов долларов. Цифры небольшие. В основном связаны с металлургией и техникой. Если сравнивать с допандемийным 2018 годом. Тогда наторговали больше, чем на 250 миллионов. Заводов конкретно оборонной промышленности в Ижевске 12, включая всем известный концерн "Калашников". И они тоже ищут субподряд.

Белорусы предлагают свое лифтовое оборудование

Беларусь очень заинтересована в сотрудничестве с предприятиями Удмуртии. "Надеюсь, что те направления, которые нам нужно развивать, мы в процессе вашего визита найдем. Хотя, уверен, что уже такие планы выстроены. Вы знаете наши возможности в высоких технологиях, автомобилестроении, даже в оборонной промышленности, что очень важно на сегодняшний день", - сказал Александр Лукашенко.

Среди потенциально интересных для российского региона сфер Президент назвал, например, поставки экологичных видов общественного транспорта: "В этом направлении мы можем серьезно поработать". Всегда пользуются спросом и лифты белорусского производства. "Мы готовы в этом направлении работать. Должен вам сказать, что в этом году, когда наши так называемые партнеры ушли от нас, мы переориентировали свои возможности на рынок Российской Федерации, в том числе и по лифтам. Хотя это предприятие было сильно перегружено. Но Россия для нас в этом отношении является приоритетом. Президент Путин меня как раз просил об этом,- чтобы мы обратили внимание на замещение импортных лифтов в России белорусскими. Я обещал, и мы свое это обещание выполняем", - подчеркнул Президент.

В Удмуртии приблизительно треть лифтов в жилищном фонде нуждается в замене

Про лифты: 2500 - приблизительно столько их нуждается в замене в республике. Оборудование возит пассажиров больше 25 лет, на этом истекает срок эксплуатации (это о своевременности белорусского предложения). В Удмуртии уже знают качество белорусской техники, тракторы - только МТЗ. По технике "Амкодора" - этот визит должен помочь резко увеличить объемы.

Стороны заключили контракт на 300 000 долларов с компанией "Амкодор"

Темп роста поставококоло 130 %, но в денежном выражении это чуть более 300 тысяч долларов. Погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы на гусеничном шасси, то есть дорожно-строительная техника. Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО "Амкодор"

Если не о машиностроении. Здесь же за переговорным столом специалисты, отвечающие за агросектор в двух странах. Президент отметит: тут выдумывать нечего. Работают на уровне. Готовы к кооперации? Отлично.





По его словам Президента, две страны способны на многое, если они объединят усилия. "В принципе, мы многое можем. Может быть, не так быстро (хотя время от нас требует увеличения скорости). Сошлюсь на переговоры с президентом России. Главное, о чем мы говорим, что мы все можем, но нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главное. Сегодня у России валюты - девать некуда. Импорт сократился. А вот времени у нас совершенно мало", - сказал глава государства.

Для реализации двумя странами выделены совместные проекты по импортозамещению, которых будет более десятка на территории Беларуси и очень много в России.

Россия финансирует, кредитует эти проекты. Таким образом, стороны рассчитывают довольно быстрыми темпами продвинуться по ряду направлений, в том числе в сфере автомобилестроения, производства оборудования и техники.

"Смылись из России эти импортные компании, поэтому сегодня нам приходится весь комплекс, который есть в Беларуси, - автомобилестроительный, станкостроительный - задействовать на то, чтобы решить те острые проблемы, которые стоят перед Беларусью и Россией. Мы их решим. Этот год показал, что мы вполне способны решить проблемы, которые нам надо срочно решить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вопросы для мировых СМИ

Касаясь этой темы с партнерами, Александр Лукашенко обозначит вопросы, которые сейчас должны интересовать все мировые СМИ. Падение ракеты на территории Польши. Точнее, ответы на вопросы, которые по инциденту пока повисли в воздухе.

Президент обратил внимание, что никто не задается и не дает ответа на ряд вопросов."Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (а стреляли на восток - ракеты российские сбивали в направлении востока), что ж она так развернулась и прошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает, - считает Президент. - Ну да, можно сказать, что, знаете, ракета за Львов уже полетела российская, чуть ли не в сторону Польши, поэтому С-300 развернулась и уже стреляла на запад. Встает вопрос: чего же вы стреляли, украинцы, в сторону натовского государства? Ну и главный вопрос, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают: а в этот момент, когда пуск ракеты С-300 украинцы осуществляли, по чем они били, по каким объектам? В это время не было ракет в воздухе. Молчат. И американцы молчат, не говорят. Потому что понимают, что и мы контролируем эту территорию. И кое-что мы видим здесь".

"Надо на элементарные вопросы ответить. Почему именно во время саммита "двадцатки" вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали - люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет. В этот момент не было ракет. Вот на эти вопросы надо ответить, все станет ясно", - сказал белорусский лидер.

"Знаете, мерзавцы доходят до того, что святое подставляют", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В связи с этой ситуацией он в положительном ключе отметил реакцию президента США Джо Байдена: "Молодцы. Джо Байден. Ему надо отдать должное, что он честно сказал: "Извините, не российская (ракета упала на территории Польши. - прим. БелТА)".

"Поэтому сейчас против нас идет ожесточенная война, схватка. И вот этот пример показывает. Обожглись и быстренько пытаются, как ворюги, закрыть эту тему. Уже она на Западе почти и не обсуждается. Ну, значит, это только начало. И они сожалеют, поляки и украинцы, что это не российская ракета, которая летела. Им надо нас спровоцировать, надо эскалация. Поэтому нам надо смотреть на наших людей, на нашу экономику. Экономика - основа всего. Будет экономика - нам не страшны никакие войны. Думаю, если бог есть на свете, он скоро все это высветит", - заявил Президент Беларуси.

В ответном слове глава Удмуртской Республики, к слову, бывший триатлонист, начнет разговор со спортивных новостей и даже поздравлений. Удмурты - большие фанаты биатлона, в этом похожи на белорусов.Это, конечно, отступления, но тоже про партнерство.

Беларусь-Удмуртия: акцент на импортозамещении

Уже на подходе к журналистам Александр Бречалов расскажет, что команда Удмуртии в конце зимы приедет к нам на соревнования, договорились. А что касается главного, импортозамещения, друг для друга в этой стратегии, как и в заездах, будут биться до последнего.





Сейчас время возможностей. Сейчас время возможностей для наших экономик. Компетенции предприятий Республики Беларусь и Удмуртии схожи. И мы видим огромный заказ по очень-очень многим позициям. Это не только оборонно-промышленный комплекс, это сельхозтехника и техника, связанная с деревообработкой. Спасибо большое "Шкоде", что ушли с российского рынка по электродвигателям для низкопольных трамваев. Электрогенераторный завод Сарапульский сегодня здесь, в Республике Беларусь. И, по-моему, здесь тоже планируют сборку совместную, вошел на этот рынок. Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики

Встречи в правительстве для ускорения процесса. Все-таки такой формат предпочтительнее и бизнесу, и представителям госсектора. Никто не может объяснить почему, но реальность такова, что онлайн-переговоры дают эффективность на порядок ниже, чем встречи с глазу на глаз.

Мы сумели за короткий период времени практически ликвидировать те потери, которые мы понесли за счет недружественных стран Европы, Украины. В принципе та положительная динамика говорит о том, что мы выбрали абсолютно верные и правильные пути развития экономики Республики Беларусь. Петр Пархомчик, вице-премьер Беларуси

Делегация Удмуртии провела переговоры на МТЗ

Делегация в Минске будет еще завтра. Прилетели в воскресенье вечером, поэтому программа плотная. Переговоры на МТЗ в обязательном списке. Большая часть такой техники в Удмуртии - белорусская.

Надеемся, что сегодня с губернатором наметим новые направления работы. И рост будет обеспечен. Но еще чем Удмуртия для нас интересна, что Удмуртия была первым регионом, который проводил тракторный биатлон. Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ"

Тракторный биатлон

Есть танковый биатлон, а есть тракторный. Знали? В Удмуртии это чуть ли не национальный вид спорта. Ездят на белорусских тракторах, стреляют, все на время и все очень серьезно. Каждый год эти соревнования все масштабнее. Не претендуют на олимпийскую дисциплину, но с колоритом. Так что близкого у нас с удмуртами достаточно, из далекого - расстояние (две тысячи километров). Лететь нужно через Москву, но и этот вопрос в скором времени может решиться.