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С чем Беларусь приехала на "ИННОПРОМ" в Екатеринбург

В условиях глобальной нестабильности и экономических войн все большее число стран осознает важность взаимоуважительного партнерства, это отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарном заседании в рамках международной выставки "ИННОПРОМ". Беларусь всегда была за комплексные проекты - от идеи и развития собственных инженерных школ до готовых современных машин, датчиков ракетно-космической техники, лазерных технологий и ядерной медицины.

Свои лучшие модели белорусы привезли на этот промышленный форум в Екатеринбурге, подробности о мероприятии рассказала Светлана Лукьянюк (см. видео).

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