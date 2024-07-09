С чем Беларусь приехала на "ИННОПРОМ" в Екатеринбург

В условиях глобальной нестабильности и экономических войн все большее число стран осознает важность взаимоуважительного партнерства, это отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарном заседании в рамках международной выставки "ИННОПРОМ". Беларусь всегда была за комплексные проекты - от идеи и развития собственных инженерных школ до готовых современных машин, датчиков ракетно-космической техники, лазерных технологий и ядерной медицины.